إحباط محاولة التنقيب عن الآثار بإحدى قرى وادي كركر بأسوان (صور)

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن أسوان من القبض على المتهمين في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بإحدى قرى منطقة وادي كركر بمدينة أسوان.كان ورد بلاغ من أهالي إحدى قرى منطقة وادي كركر بمدينة أسوان إلى الوحدة المحلية بوادي كركر، برئاسة أحمد عبد الراضي رئيس الوحدة، بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بإحدى المنازل بالقرية.وعلى الفور وبناءً على توجيهات العميد طارق لطفي رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة أسوان، توجه أحمد عبد الراضي لمعاينة أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار إلى محل البلاغ، وتبين أنه بقرية رقم 7 منزل 47، وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن أسوان من القبض على الجناة المتهمين في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.