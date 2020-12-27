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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

تعرف على «إتيكيت» العزومات في رأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:20 م
حامد سيف
حامد سيف
شيماء دهب
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تكثر العزومات والحفلات المنزلية، في احتفالات الكريسماس ورأس السنة خاصة بعد أن جاءت احتفالات هذا العام بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا ومنع إقامة الحفلات، ويعتبر ترتيب الأطباق على السفرة له قواعد محددة يجب اتباعها، بما يناسب احتياجات الجالس على طاولة الطعام، لكن مع العلم أن يكون عدد الأفراد قليلة نظرًا للجائحة مع توافر كل الإجراءات الاحترازية.

لذلك يقول حامد سيف «فود بلوجر» إن تنسيق طاولة الطعام يجب أن يكون بطريقة مثالية، حتى يسهل على كل الأفراد تناول الطعام بطريقة مريحة خاصة إذا كان عددهم كبير، ولذلك يجب اتباع قواعد تنسيق طاولة الطعام.

وأضاف لـ"الدستور": "ضعي جميع الأطباق وأدوات المائدة على بعد 2.5 سنتيمتر من حافة الطاولة، وضعي الأطباق الرئيسية في المنتصف، والشوكات على يسار الأطباق، أما السكاكين والملاعق فعلى اليمين، وتأكدي من محازاة جميع الشوكات من الأسفل وبين كل شوكة والأخرى سنتيمتر على الأقل".

وتابع: "ضعي طرف السكين الحاد للداخل تجاه الطبق، وضعيه على بعد سنتيمترين من حافة الطبق، وضعي الملاعق بجوار السكين على الجانب الأيمن، كما يجب وضع كأسًا أو كوب ماء على يمين طرف السكين من الأعلى، وضعي طبق الحلوى على يسار طبق العشاء أعلى الشوكات، وضعي منديل الطعام على طبق العشاء وزينيه او اطويه بشكل مميز، ويمكن وضعه يسار الشوكات".

وأشار إلى إمكانية وضع شوكة وملعقة حلوى بشكل أفقي فوق طبق العشاء، أو إذا لم تكن لديكِ مساحة كافية، فيمكن توفيرها عند تقديم الحلوى.

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