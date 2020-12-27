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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1517 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:41 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 432 ألفًا و79 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7240 حالة، كما تم تسجيل 1965 حالة تعاف؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 398 ألفًا و60 حالة تعاف.

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