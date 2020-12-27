1517 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:41 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 432 ألفًا و79 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7240 حالة، كما تم تسجيل 1965 حالة تعاف؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 398 ألفًا و60 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7240 حالة، كما تم تسجيل 1965 حالة تعاف؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 398 ألفًا و60 حالة تعاف.