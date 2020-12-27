رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:45 م
صناعة الأفلام في
صناعة الأفلام في السعودية
وكالات
طباعة
تستعد هيئة الأفلام السعودية لإطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي، والذي سيُوفر للمحترفين والهواة فرصًا تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، بالتعاون مع أهم الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، التي تأتي افتراضيًا هذا العام بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم وزارة الثقافة.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تزويد المواهب السينمائية المحلية، بموارد معرفية تُسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية، وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية أعلى كما ذكر تقرير نشرته العربية السعودية الأحد.

ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى مسارات متنوعة عبر ثلاث مؤسسات تعليمية مرموقة، هي المعهد البريطاني لصناعة الأفلام، ومدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي في استوديوهات بن وود في بريطانيا التي تشمل 21 برنامجًا تدريبيًا في الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتحريك الصور، والإخراج، وهندسة الصوت، والمؤثرات البصرية، وقسم ما بعد الإنتاج، وغيرها من تخصصات الصناعة الفيلمية.

وسيبدأ البرنامج التدريبي في المعهد البريطاني لصناعة الأفلام نشاطه في فبراير المقبل، بعد عملية الفرز واختيار المشاركين، متضمنًا سبعة مسارات تعليمية، هي: برنامج المنتجين، أساسيات صناعة الأفلام، والتسويق والتوزيع، وهندسة وتصميم الصوت، وكتابة السيناريو، والتحرير، وأعمال سوق الأفلام.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى يكشف كواليس أزمته مع برشلونة وحاجته لطبيب نفسى

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 28-12-2020

المرأة الخارقة 1984.. يتحدى كورونا ويحقق أعلى إيرادات منذ بدء الجائحة

تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة