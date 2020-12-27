فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

تستعد هيئة الأفلام السعودية لإطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي، والذي سيُوفر للمحترفين والهواة فرصًا تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، بالتعاون مع أهم الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، التي تأتي افتراضيًا هذا العام بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم وزارة الثقافة.وتسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تزويد المواهب السينمائية المحلية، بموارد معرفية تُسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية، وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية أعلى كما ذكر تقرير نشرته العربية السعودية الأحد.ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى مسارات متنوعة عبر ثلاث مؤسسات تعليمية مرموقة، هي المعهد البريطاني لصناعة الأفلام، ومدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي في استوديوهات بن وود في بريطانيا التي تشمل 21 برنامجًا تدريبيًا في الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتحريك الصور، والإخراج، وهندسة الصوت، والمؤثرات البصرية، وقسم ما بعد الإنتاج، وغيرها من تخصصات الصناعة الفيلمية.وسيبدأ البرنامج التدريبي في المعهد البريطاني لصناعة الأفلام نشاطه في فبراير المقبل، بعد عملية الفرز واختيار المشاركين، متضمنًا سبعة مسارات تعليمية، هي: برنامج المنتجين، أساسيات صناعة الأفلام، والتسويق والتوزيع، وهندسة وتصميم الصوت، وكتابة السيناريو، والتحرير، وأعمال سوق الأفلام.