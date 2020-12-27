حسين دميرتاش: النظام فصل 5 ملايين مواطن فى عملية إبادة جماعية

■ بداية.. ماذا عن قصة اعتقالك؟

■ مَن بالضبط المسئول عن فصلك من الخدمة؟

■ لماذا تسمى عمليات فصل الموظفين الأتراك «الإبادة الجماعية»؟

■ كيف يتم اتهام المواطنين الأتراك بالتورط فى تنفيذ الانقلاب المزعوم؟

■ يعتقد البعض أن «أردوغان» أصبح مجرمًا دوليًا.. كيف ترى ذلك؟

■ لماذا لم تُقدَّم شكاوى للمجتمع الدولى؟

حسين دميرتاش، عقيد بالقوات البحرية التركية، أحد ضحايا عمليات القمع الوحشى لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تم فصله من الخدمة بعد ٢٢ عامًا قضاها فى الخدمة العسكرية لبلاده، والقبض عليه بدعوى التورط فى الانقلاب المزعوم.وروى «دميرتاش»، فى حواره مع «الدستور»، مأساة تعرضه لأبشع أنواع القمع والقتل المعنوى، هو والكثيرون من زملائه الضباط، الذين خضعوا لتحقيقات وحشية وتعرضوا لتعذيب رهيب على أيدى رجال «أردوغان». وكشف عن أن نحو ٥ ملايين تركى تعرضوا للفصل التعسفى بتهمة الانتماء لجماعة جولن، وهناك ١٠٠ شحص تعرضوا للقتل المعنوى، ما جعلهم يضطرون إلى الانتحار، واختيار الموت على فقدان جميع سبل العيش.- كما يعلم الجميع، هناك شىء ما غامض حدث فى تركيا فى ١٥ يوليو ٢٠١٦، قُتل فيه المئات من المواطنين الأتراك وجُرح الآلاف، وتم تفكيك نظام الجمهورية التى أسسها كمال أتاتورك عام ١٩٢٣، وتغييره بنظام ديكتاتورى، وفى أثناء ذلك كنت فى رومانيا وليس تركيا، لأداء مهام عملى التى استمرت لمدة عامين، وكان من المقرر أن تنتهى المهمة فى ١٥ أغسطس ٢٠١٦، لكننى فوجئت بالمسئولين يطالبوننى بالعودة إلى البلاد، وحين عدت فوجئت بسلسلة من الإجراءات القمعية، وتم احتجازى وتعذيبى، بتهمة قتل وجرح المواطنين فى أنقرة، مع أننى كنت فى رومانيا فى هذا التوقيت.وحينما لم يجدوا دليلًا أو إثباتات على افتراءاتهم، أطلقوا سراحى بعد أسبوع من الاحتجاز.وبعد عامين علمت أن سبب اعتقالى هو وضعى ضمن قوائم الإرهاب المزعومة، والذى وضع اسمى فيها هو العقيد ألبر إيسر، العقيد الذى عملت معه خلال عامين عندما كنت فى رومانيا، وتم اتهام الكثير من الجنود الأتراك الذين يعملون ضمن منظومة حلف «ناتو»، وفى المهمات الدولية، زورًا بأنهم إرهابيون، هؤلاء الجنود تم فصلهم فجأة دون أى سبب، فقط لأنهم تم وضعهم على القائمة السوداء التى أسميها «قائمة الإبادة الجماعية».- لم تكن لدى النظام السلطة لفصلى من الخدمة لأننى تابع لـ«ناتو»، ومع ذلك أوقفتنى القوات البحرية التركية عن العمل عن طريق الغش والاحتيال، وعندما كنت أحارب الإجراءات غير القانونية التى ارتكبتها ضدى، زورت مستندات وشهادات وشكاوى ضدى لطردى من الخدمة.والرأيان العام المحلى والعالمى يريان أن عمليات الفصل التى ارتكبها نظام «أردوغان» غير الشرعى، تعتبر بمثابة إعدامات وإبادة جماعية مطلقة.وبعد إقالتى، قررت القتال من أجل حقوق أمتى بدلًا من حقوقى، وواصلت كفاحى ضد هؤلاء المجرمين الذين زادوا من مستوى عدم شرعيتهم.لقد لفقوا اتهامات كثيرة لى، لإظهارى مجرمًا، ونشروا أيضًا أخبارًا كاذبة عنى، لقتلى اجتماعيًا، وأخذوا زوجتى وابنى الأكبر رهينتين، واختلقوا لائحة اتهام أخرى ضد زوجتى.- تم فصل ملايين الأتراك من وظائفهم بدعاوى وجودهم فى القائمة السوداء الملفقة التى تضم الملايين من المواطنين الأتراك، وعلى أساسها تم فصل الأبرياء واحتجازهم وتعذيبهم وحتى إعدامهم.وتم تشويه أكثر من ١.٥ مليون مواطن من كل فصيل فى المجتمع، وقتلهم اجتماعيًا ومدنيًا واقتصاديًا وروحيًا بشكل تعسفى وانتقائى ووحشى، وتمت محاكمتهم وأفراد عائلاتهم، بمن فى ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، حيث سُجنت الكثيرات من السيدات الحوامل.ويقدر ضحايا عمليات الفصل التعسفى بـ٥ ملايين شخص على الأقل، وتم فصلهم بطرق وآليات مختلفة، وهناك ١٠٠ شحص تعرضوا للقتل الاجتماعى، ما جعلهم يضطرون إلى الانتحار، واختيار الموت على فقدان جميع سبل العيش.ويكفى أن أقول إن هذا النظام الفاشى، يجهض النساء الحوامل داخل السجون، حتى يضمن عدم إنجابهن، وقد تعرضت ٥٣٨ سيدة لتلك العمليات الغاشمة.- لا يحتاجون أى أدلة أو إثباتات لوضع أى شخص ضمن القائمة السوداء، التحقيقات تبدأ بسؤال «أين كنت يوم ١٥ يوليو؟» وإجابتك سواء كانت فى البلاد أو خارج البلاد، أو سواء كنت حيًا أو ميتًا، لا تعنى لهم شيئًا، فالسؤال يعنى إثبات التهمة، كما أن هناك عددًا من النقاط يتم تجميعها والبناء عليها والجزم بأنك إرهابى، هذا هو قانون «الإبادة الجماعية» الذى يستخدمه «أردوغان».ويستخدمون أيضًا بعض الأدوات المعروفة باسم «FETOMETER»، وهى منظومة يتم من خلالها تجميع المعلومات وربط الأشياء ببعضها ووضع نقاط أو درجات لكل شخص، لتصنيفه إرهابيًا.على سبيل المثال، تم فصل ضابط مخضرم تجاوز السبعين من عمره من الخدمة، زعموا أن ابنه استخدم تطبيقًا يسمى ByLock، وهو تطبيق مشفر لإجراء المكالمات والمراسلات تم اتهام مصممه بأنه منتمٍ لجماعة جولن، وزعم «أردوغان» أن مدبرى الانقلاب المزعوم كانوا يتراسلون عبره، بينما الابن لم يفعل ذلك، أعطوا الضابط نقطتين من أصل ٤ وصنفوه إرهابيًا. ووفقًا لأدواتهم، فصلوا هذا المحارب فقط بسبب ابنه.- أردوغان والمتعاونون معه يرتكبون جرائم إبادة جماعية ممنهجة ضد العالم أجمع، أردوغان ارتكب جرائم دولية مثل دعم داعش والاتجار غير المشروع، وجرائم ضد الإنسانية، والاتجار فى الأسلحة فى البحر الأبيض المتوسط من خلال استغلال القوات المسلحة التركية، خاصة البحرية التركية، هذا الشخص يمثل تهديدًا للعالم ولأمته.وأطالب القوى الدولية، باتخاذ موقف ضد وحشية أردوغان، واتخاذ إجراء جاد ضد جرائمه الدولية والمحلية، وضرورة البدء فى تحقيق دولى مستقل، حول أحداث ١٥ يوليو، والجرائم الجماعية ضد الإنسانية التى وقعت خلالها.- لا يحتاج الأمر لتقديم شكاوى، بينما تحدث هذه المآسى فى تركيا، يشاهد العالم بصمت هذا النوع الجديد من الإبادة الجماعية، بل يوافق عليها.وأردوغان بات تهديدًا حقيقيًا للمواطنين الأتراك وللسلام والاستقرار العالميين، فهو يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب التركى.