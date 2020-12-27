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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:35 م
موسوعة تراث مصري
موسوعة تراث مصري
خالد حماد
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يأتي كتاب موسوعة تراث مصري الجزء الأول للكاتب الصحفي والباحث أيمن عثمان، والصادر عن دار "نون" للنشر والتوزيع، محاولة جادة في استعادة تاريخ المصريين عبر قراءة سريعة للأحداث التي عاشوها، وما دون عنها في الصحف وعبر تصدير العديد من الصور والوثائق التي يمكن وصفها بالنادرة، ومن قلب محاضر التحقيقات القضائية يستعيد الكاتب التاريخ المنسي للمصريين.

ثمة إجابات على العديد من الأسئلة التي تواجهنا في حياتنا اليومية، نتيجة استدعائنا لها عبر خطابنا اليومي لصفات أشخاص لم نعرفهم مثلا خط الصعيد، فنادر وقليل من يعرف من هو خط الصعيد هل هو خط واحد أم أن هناك تاريخ طويل ملتصق بصفة خط الصعيد.

يكشف الباحث أيمن عثمان، أن محمد منصور "خط الصعيد" من محافظة أسيوط جرفة الثأر لقتل 70 فردا من أسرة واحدة، استوطن الجبل والتف حوله المطاريد والمطلوبين وأصحاب السوابق، وإلى جانب جرائم خط الصعيد المتعلقة بالثأر كانت لديه جرائمه المتعلقة بقتل جنود الإنجليز والتي كلفته حياته، وانتهت أسطورته مخلفا 600 قتيل.

يلفت الكتاب إلى أن أشهر التغطيات الصحفية للجريمة، وأخبارها كانت تغطية جريدة "الأخبار" لأخبار السفاح محمود أمين سليمان الشهير بـ"سفاح اللص والكلاب" نسبة إلى رائعة نجيب محفوظ "اللص والكلاب".

ومن صفحات الحوادث يأخذنا الكتاب في رحلة إلى اكتشاف العديد من جوانب حياة المصريين وعلاقتهم بالفن والسياسة عبر فصول عديدة منها "الرقابة وأفلام أثارت ضجة"، والتي يرصد فيها تاريخ الرقابة في مصر والذي يبدأ من عام 1881 والذي خص بها الصحف والمؤلفات، المدهش أن ثمة إشارة إلى أنه تم تأسيس قسم للآداب في مأمورية البوليس للتعامل مع نصوص الروايات.

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