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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ناجية من حادث أسوان تروي تفاصيل الواقعة المآساوية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:37 م
حادث أسوان
حادث أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قالت عائشة إسحاق، البالغة من العمر 16 عامًا، سودانية الجنسية، ضمن المصابين بحادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص أجرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، إنها كانت تستقل المقعد الخلفي في الميكروباص برفقة والدها ''إسحاق أحمد'' البالغ من العمر 55 عامًا، وشقيقها أحمد صاحب الـ12 عامًا، وكانوا في طريقهم إلى قرية وادى العبادي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

وأضافت لـ''الدستور'' أن سائق الميكروباص كان يتجه في طريقه وكانت سرعته متوسطة وأنه حاول السيطرة والضغط على الفرامل حتى يتحكم في السيارة إلا أنه فقد التحكم ما أدى انقلاب الميكروباص، وأنها لم تتذكر أي شئ عن الحادث سوى هذه النقاط فقط، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة وجاءت إصابتها في ذراعها ورأسها، وأنه جار تلقى الخدمات الطبية اللازمة داخل مستشفى كوم أمبو المركزى.

الجدير بالذكر أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل رقم (ط. ج. و1894)، قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص. و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

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