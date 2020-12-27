«جاما كور».. جهاز جديد يمنع مرضى «الباركنسون» من السقوط

توصل عدد من العلماء الى ابتكار جهاز جديد أطلق عليه «جاما كور» يمكن أن يساعد المصابين بمرض باركنسون على تجنب السقوط أثناء المشى، وفقًا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.ويمكن للجهاز «جاما كور» أن يحدث ثورة في رعاية مرض باركنسون، حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من صعوبات في المشي وكسر بالعظام بسبب السقوط والعزلة.يمكن لجهاز «الصاعق» أن يساعد الأشخاص المصابين بمرض باركنسون على تجنب السقوط والتعثر، من خلال إرسال الجهاز إلى نبضة لعصب في الرقبة يحفز مادة كيميائية بالمخ تساعد فى إحداث التوازن والحركة.ويمكن أن يحدث الجهاز ثورة في رعاية مرض «باركنسون» حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من صعوبات في المشي، أو كسر في العظام بسبب السقوط أو اضطرارهم إلى نمط حياة منعزل.ويمكن للجهاز المحمول باليد غير الغازي أن يعزز إنتاج الأسيتيل كولين، وينخفض عند المصابين بمرض «الباركنسون».ويقال إن المادة الكيميائية تحفز العصب المبهم، وتساعد في إحداث التوازن ويسبب في الكثير من الإصابات.وتقود أخصائية طب الشيخوخة الدكتورة أليسون يارنال، من جامعة نيوكاسل، أن الجهاز تحت التجربة لمدة 12 أسبوعا.