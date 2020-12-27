مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وقرر مجلس الوزراء إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، كما اتخذت هيئة الدواء الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من اللقاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها عالميًا وسيتم التعاقد مع الشركات المنتجة، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسباتكما قرر مجلس الوزراء فرض غرامة فورية 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل، وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.وأكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.