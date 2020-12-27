قوات الدعم السريع بالسودان تُحقق مع ضباط في وفاة مواطن

قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة، إنه تمت إحالة عدد من ضباط "الدعم السريع" إلى التحقيق في واقعة وفاة الشاب بهاء الدين نوري، التي حدثت بعد القبض عليه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع.

وأضاف الناطق باسم قوات "الدعم السريع" السودانية، في بيان الأحد، أنه تمت إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع، والضباط المعنين، الى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية، وفقا للقانون والعدالة.