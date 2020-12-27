السيسي: سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف 50 مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.وقال الرئيس في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد».وأضاف أن المبادرة الطموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا.