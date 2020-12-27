أولياء أمور يشتكون من امتحان «التايم» لرابعة ابتدائي بالإسكندرية

قالت أميرة يونس ولي أمر وأدمن جروب مصر والتعليم، إنه مع انطلاق أول يوم امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الاسكندرية، واشتكي أولياء أمور طلاب الصف الرابع من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية «التايم».وأشارت «يونس» إلى أن أولياء الأمور أكدوا بأن الامتحان جاء ما بين السطور في القطعة والاختياري وكانت الصدمة لأولياء الأمور في ظل هذه الظروف التي تمر بها من أزمة وباء كورونا، متسائلة: «أين مراعاه الموجهين مع أول امتحان والجميع يعلم بالخطورة التي نواجها من أجل نزولهم لاداء الامتحانات».وأوضحت «يونس» أن هذه الأزمة أثبتت للجميع أن المنزل هو المدرسة الحقيقية وأن دور الأسرة هو المدرس الأول والأخير برغم عدم المعرفة الكافية، موضحة أن الكل يجتهد من أجل الحصول على معلومة تفيد أبنائه خاصة اللغات والمواد المكثفة والتعند لعدم حذف أي جزء من منهج في ظل هذه الظروف.