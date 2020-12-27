تفعيل قناة بني سويف التعليمية «أون لاين»

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتفعيل قناة بني سويف التعليمية بجانب قنوات الوزارة التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.وتمت متابعة العمل بالقناة والحرص على تحسين الخدمة المقدمة بالاستعانة بخبراء المواد الدراسية المختلفة حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت «يوسف» إلى أنها عقدت اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية مطالبة بتكثيف المراجعات اليومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي والاستعانة بأفضل المعلمين، وأنه سيتم عمل جدول امتحان اون لاين لقياس قدرات الطالب وتظهر نتائجه فورا وسيتم تحديد مواعيد الامتحانات.وأوضحت وكيل الوزارة بأنه تم اختيار 9 معلمين من أبناء بني سويف للتسجيل في قناة مدرستنا بالوزارة، كما وجهت وكيل الوزارة الدعوة لجميع المعلمين بالتسجيل في القنوات التعليمية بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجي.