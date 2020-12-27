إصابة مدير مستشفى طوخ بكورونا

أصيب الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفي طوخ المركزي بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للحجر الصحي بمستشفى قها.وفي سياق مختلف، أعلن النائب إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر عن شفائه من فيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتيجة مسحة أجراها بعد تعرضه للإصابة منذ حوالي 10 أيام.وأعلنت مصادر بمديرية الصحة بالقليوبية وفاة الطبيب "أ.خ" بقسم الجراحة بمستشفى شبين القناطر العام وحاليًا بالمعاش، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.