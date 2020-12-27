«الزراعة»: توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج للمحاصيل الشتوية

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنها تسعى إلى إنتاج التقاوي وتوفير مستلزمات الإنتاج لجميع الزراعات الشتوية خاصة محصول القمح وتوفير التقاوي المتنقلة وتشكيل لجان لمتابعة صرف الأسمدة، وتكليف الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وقطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة ومركز البحوث الزراعية بتكثيف حملاتها المرورية على منافذ بيع تقاوي المحاصيل الشتوية؛ للتأكد من بيعها بالأسعار المدعمة.وأضاف «القرش» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا لتوفير التقاوي للمزارعين والمخصبات الزراعية، مؤكدا الاستعدادات المتكاملة للمحطات الغربة على مستوى الجمهورية واستلام تقاوي القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية ليتم إعدادها وتجهيزها، بجانب توفير مخصبات الأسمدة التي تستخدم في الموسم الشتوي.