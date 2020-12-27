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مصر

الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولى لاتحاد البلديات الهولندية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:26 م
رشا راغب
رشا راغب
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وقعت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولى لاتحاد البلديات الهولندية، كأول شراكة من نوعها بعد مضي عام كامل من مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين المؤسستين في إطار استراتيجية الأكاديمية الخاصة بالتعاون الدولي، مستهدفةً توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الدولية الشبيهة والمماثلة.

وكشفت «رشا» الهدف من البروتوكول، قائلةً: «تأهيل الكوادر العاملة من أهم الملفات الموجودة بمصر في قطاع المحليات بالتحديد، ويمثل جزءا كبيرا من نسبة العاملين بالدولة».

وأضافت: «الشراكات الدولية هي أحد أهم أعمدة الأكاديمية، ولا تقوم الأكاديمية بنقل التجارب كما هي في بلادها؛ وهذا لأن كل دولة لها خصائصها وطبيعتها وظروفها وقوانينها ومستوى التعليم والعاملين الخاص بها، فالأكاديمية تعمل على تطبيق ما يحقق فاعلية أكبر في التنفيذ، استمرارًا للنهج الذي بدأته منذ نشأتها في عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مثيلة تعمل في نفس المجالات المنوطة بها الأكاديمية، وذلك بنقل الخبرات وتدريب المدربين وتطوير المناهج ومقارنات في بيئة العمل وزيارات ميدانية بين الطرفين وغيرها».

وأشارت إلى أن تلك الشراكة لها علاقة أيضًا ببروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

ويهدف البرتوكول المُوقع إلى تفعيل التعاون في مجالات التعليم والتدريب لقادة القطاع العام والإدارة المحلية والتدريب وتنمية الموارد البشرية في الإدارة العامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والخبراء والمعارف المتاحة بين الطرفين.

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