مرشح على منصب نقيب محامى المنيا: أجهّز برنامج طموح وواقعى

تقدم المحامي مجدي رسلان بأوراق ترشحه على مقعد النقيب بنقابة المحامين الفرعية في المنيا، وذلك إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.وقال رسلان، في تصريحات الأحد: لن أخوض الانتخابات إلا مدفوعًا بثقة المحامين في قدرة شخصي علي إحداث أثر طيب وتأثير إيجابي، حاملًا أمانة اختيارهم لي علي عاتقي لا أشكو قط ثقلها، لكن أحملها بشرفٍ، وأصونها بإذن الله في كرامة واستقامة.وأكد: "همي الشباب وإن كانوا فيما مضي قد خدعتهم التجارب وصدمهم أصحابها حتي ظن الشاب منهم أن الصدق والضمير لا يجتمعان يومًا في مرشح واحد لكنني بكم ومعكم وبينكم أنشد غدًا أفضل ومستقبل أجمل، وليس لي عليكم حق انتخابي وإنما فقط أدعو الناخب الكريم أن يستفتي قلبه، ويُعمل عقله، لأن الأمر جلل والمهنة في خطر".وشدد: "نعم عندي برنامج طموح واقعي سأطرحه عليكم أرجو أن يتوافق مع رغباتكم وفي ضوء المتاح والممكن والمحاولة الجادة لتحقيقه، ويبقي التكاتف بيننا لخطورة المرحلة الراهنة".