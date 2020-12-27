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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«جامعة الأزهر» تطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحذر من الشائعات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:53 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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طالب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عدماء الكليات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وشدد المجلس خلال انعقاده اليوم، على عمداء الكليات بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعميم ارتداء الكمامات على جميع العاملين داخل الجامعة والكليات، والتنبيه على أفراد الأمن بمتابعة ذلك، قائلًا: "علينا أن نبدأ بأنفسنا، وأن نتلزم أمام الجميع؛ حتى يكون هناك شعور بأهمية الخطر الناجم عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وحذر مجلس الجامعة من الشائعات التي تبث بين الحين والآخر عبر وسائل التدمير الاجتماعي؛ بهدف نشر حالة من البلبلة في المجتمع.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى فريقي: كليات التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، واللغات والترجمة؛ لفوز فريق التربية الرياضية بكأس الجامعة في دوري كرة القدم، وفوز فريق اللغات والترجمة بالمركز الثاني، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والتي تصب في مصلحة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بمختلف كلياتهم.

وكرم مجلس الجامعة عديدًا من عمداء وعميدات الكليات، الذين أسهموا بشكل كبير في أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وصدق مجلس الجامعة على عدد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي شملت ترقية عدد 20 لدرجة الأستاذية، وعدد 22 إلى درجة أستاذ مساعد، إضافة لتعيين 87 بدرجة مدرس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

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