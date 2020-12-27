ريهام حجاج تبدأ تصوير «وكل ما نفترق» فى «الإنتاج الإعلامى»

بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "وكل ما نفترق" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.وتجري الشركة المنتجة تعاقدات النجوم المشاركين في المسلسل خلال هذه الفترة، حيث تعاقدت مع بعض النجوم للمشاركة في المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الثانية لريهام حجاج في الدراما الرمضانية.ويضم المسلسل عدد من النجوم منهم عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وايتن عامر ورحاب الجمل.وكانت ريهام حجاج قد تألقت في شهر رمضان الماضي حين قدمت مسلسل" لما كنا صغيرين"، والذي شارك في بطولته خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.