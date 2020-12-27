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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

انطلاق فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:52 م
أحمد مكي
أحمد مكي
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بعد النجاح المبهر الذي حققه تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي بدأ منذ عامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسرنا أن نعلن رسميًا عن انطلاق فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو برنامج لبناء وتبني قدرات طلاب المراحل الثانوية والجامعية والأعمال الناشئة من ذوي الأفكار المبدعة، وذلك في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة.
هذا التحدي ليس مجرد منافسة، بل هو حركة من حركات التحول الرقمي. هدفنا هو إعداد كوادر مؤهلة في المجال التقني، ولهذا، فإن البرنامج يوفر للمشاركين فيه التدريب وورش العمل، كما يقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم. بعد أن يتلقى المشاركون التدريب، سيتنافسون في النهائيات المحلية، وبعد ذلك، سيتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتي تُعقد سنويًا في دبي، في ديسمبر، كجزء من أنشطة مؤتمر IEEE الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وكما يقول آندي تشن، رئيس IEEE TEMS:"إننا في TEMS نركز على الأشخاص، وشعارنا الجماعي هو: "قادة يعملون على إتاحة المنتجات/الخدمات باستمرار". وإلى جانب التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى مواهب متفردة للإبداع وريادة الأعمال، وهو ما يعتبر مهمًا لخلق منتجات وخدمات تؤثر في المجتمع. إن تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مصمم لتشجيع المواهب الشابة على مواجهة التحديات التي من شأنها أن تؤثر في البشرية بأسرها، وهو ما يتخذه مجتمع IEEE شعارًا له كذلك. نحن لا ننظم التحدي فحسب، بل نوفر للشباب كل ما يلزمهم من معارف ورؤى في مجال التكنولوجيا أيضًا، وذلك من خلال "المركز المعرفي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" الخاص بنا.
قام مجتمع IEEE TEMS بإطلاق تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنهم: أكاديمية البحث العلمي في مصر وعمان، وفروع IEEE في كل من المغرب ومصر والأردن والإمارات، بالإضافة إلى وزارات الاتصالات في تونس ومصر وفلسطين وعمان والإمارات، وغيرهم من الشركات الداعمة للإبداع والتكنولوجيا، مثل: Ideaspace و Global Innovation and Entrepreneurship و Intelو Amazonو Here... إلخ.
انطلق تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع خلال الحفل الختامي لمؤتمر IEEE الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ٢٠٢٠، وتلقى دعمًا شديدًا من جانب شركتي WAKANDAI Ventures وBenya. وقد صرح المهندس أحمد البحيري، مؤسس شركة WAKANDAI Ventures أن: " WAKANDAIملتزمة بتوفير حلول وتطبيقات خاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للمجتمعات الإفريقية. ويسعدنا أن نعلن انطلاق تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي تدعمه منظمة IEEE TEMS، برعاية مجموعة "Benya " الإفريقية البارزة في مجال التحول الرقمي. وكذلك، يصرح أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Benya ، قائلاً: "شركة Benya Ventures، التي هي بمثابة اليد اليمنى ل Benya التى تحفز الأعمال الناشئة وتتبنى التكنولوجيا وتقدم التمويل بإخلاص، تفتخر بكون تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت رعايتها. إن شركة Benya تتعهد بتمكين التحول الرقمي في الدول الإفريقية وتوحيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقميًا."

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