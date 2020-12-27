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مفاجاة.. مدمنو الحشيش يصابون بأعراض شبيهة لكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:51 م
مدمنو الحشيش
مدمنو الحشيش
إسلام جمال
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وجدت دراسة نشرها موقع "سى ان ان" أن تدخين الحشيش مرتبط بأعراض التهاب الشعب الهوائية والصفير عند الشباب الذين يبلغون من العمر 19 عامًا تقريبًا.

وقالت المؤلفة الأولى للدراسة "جيسيكا بريميلر"، الباحثة بأمراض الصدر، أن الأشخاص الذين يدخنون النيكوتين والقنب كانوا يعانون من مرض تنفسي فريد لم يكن مفهومًا جيدًا، منذ سنوات، واتضح بعد ذلك أنه فيروس كورونا لكن بشكل آخر.

وقال خبراء الصحة، إنه بما أن الرئتين عضوان أساسيان يتأثران بشدة بالفيروس، فالأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من Covid-19.

وفي استبيان عبر الإنترنت للدراسة الحالية، أبلغ أكثر من 2000 شاب ممن تخرجوا مؤخرًا من المدارس الثانوية في جنوب كاليفورنيا عن تاريخهم في تدخين السجائر الإلكترونية وسلوكيات التدخين وأعراض الصحة التنفسية.

وكان لدى المشاركين الذين دخنوا الحشيش عدة مرات من الشهر الماضي إلى حياتهم الإجمالية صلة أقوى بأعراض التهاب الشعب الهوائية.

وقال الدكتور ألبرت ريزو، كبير المسؤولين الطبيين بجمعية الرئة الأمريكية لشبكة CNN، إن الدراسة "تواصل إظهار النتائج التي تفيد بأن الاستنشاق يؤدي إلى التهاب مجرى الهواء، والذى يتجلى في صورة سعال ومخاط.

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