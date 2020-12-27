البرلمان التركي يقر قانونا لمحاصرة المجتمع المدني

أقر البرلمان التركي قانونا جديدا لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، اليوم الأحد، والذي انتقدته جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، مؤكدة أنه يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، وفقا لموقع تركيا الآن.وكان حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح مشروع هذا القانون.وفي الأسبوع الماضي، ذكرت سبع من منظمات المجتمع المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان إن الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.