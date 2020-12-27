«أمطار وشبورة».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين، سيشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وعلى مناطق من حلايب وشلاتين، كما ستشهد الساعات الأولى شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.وأضاف "شاهين" في تصريح لـ"الدستور" أن طقس الثلاثاء سيشهد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأشار إلى أن طقس الأربعاء سيشهد شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أما الخميس سيشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.