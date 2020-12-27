إيبارشية ببا: تعليق مدارس الأحد والأنشطة الكنسية حتى 31 يناير

أعلنت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم، أن نيافة الحبر الجليل الأنبا أسطفانوس أصدر قرارات بعد الاجتماع والتشاور مع الأباء الكهنة وسماع رأي عدد من الأطباء الملمين بالوضع الصحي لوباء كوورنا المستجد.وأوضحت الإيبارشية في بيان لها، أنه تم اتخاذ قرارات هامة ومن أهمها تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الكنسية حتى يوم 31 يناير، يقام قداسات أعياد الميلاد المجيد والغطاس المجيد بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة مع إمكانية أكثر من قداس على أن تنتهي الصلوات بحد أقصى الساعة العاشرة مساء.وواصلت الإيبارشية ببا والفشن وسمسطا قراراتها بأن تقام صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد وأسرة المنتقل، تعليق صلوات الثالث وإغلاق قاعات العزاء وتقام صلوات الأفراح بكاهن واحد وشماس واحد و20 من أسرة العروسين، وتعتذر جميع كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد ويكتفي بالاتصال التليفوني.