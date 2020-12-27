فوائد الملصق الإلكتروني: 8 آلاف جنيه غرامة المخالفين

"عقوبة عدم تركيب الملصق الالكتروني"

"فائدة الملصق الالكتروني"

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للمواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في 31 ديسمبر، محذرة من التخلف عن تركيب الملصق، منعًا للتعرض للعقوبة التخلف.قالت وزارة الداخلية إن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ستطبق على المخالفين، حيث تصل إلى غرامة تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه.يمكن من خلال الملصق الالكتروني التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.كما يساهم الملصق الالكتروني في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.هدف الملصق الإلكترونى هو التسهيل على المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق – الانتظار وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة – رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.والملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة ذكية مسجل بها جميع بيانات السيارة، والتي يمكن الاستعلام عن بيانات السيارة من خلال الحاسب الآلي، وشددت وزارة الداخلية على عدم محاولة نزع الملصق من المكان المثبت به حتى لا يتعرض للتلف.