رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فوائد الملصق الإلكتروني: 8 آلاف جنيه غرامة المخالفين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:21 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
سمر عبدالله
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للمواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في 31 ديسمبر، محذرة من التخلف عن تركيب الملصق، منعًا للتعرض للعقوبة التخلف.

"عقوبة عدم تركيب الملصق الالكتروني"
قالت وزارة الداخلية إن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ستطبق على المخالفين، حيث تصل إلى غرامة تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه.

"فائدة الملصق الالكتروني"
يمكن من خلال الملصق الالكتروني التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

كما يساهم الملصق الالكتروني في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

هدف الملصق الإلكترونى هو التسهيل على المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق – الانتظار وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة – رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

والملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة ذكية مسجل بها جميع بيانات السيارة، والتي يمكن الاستعلام عن بيانات السيارة من خلال الحاسب الآلي، وشددت وزارة الداخلية على عدم محاولة نزع الملصق من المكان المثبت به حتى لا يتعرض للتلف.

موضوعات متعلقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسون

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

فينيسيا تفعل نظام للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020