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تقارير ومتابعات

قبل انتهاء المهلة.. 8 مستندات يجب تقديمها للتصالح في مخالفات البناء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:46 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
سمر عبدالله
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رغم زيادة طلبات التقديم على التصالح في مخالفات البناء، والتي قرر رئيس الوزراء مدها حتى مارس ٢٠٢١، إلا أن هناك مواطنون يتسائلون حول الأوراق التي يجب تقديمها، وهو ما يتم استعراضه في السطور الآتية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- تقديم مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.

3- تقديم أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأوضح القانون أن تكون أحد المستندات الآتية: مستند دال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (مياه - غاز - كهرباء - تليفون.. إلخ) أو عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ في الشهر العقاري أو صورة ملتقطة من القمر الصناعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

4- تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي وذلك للأعمال المقدم عنها طلب التصالح.

5- تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.

6- تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري، على أن يكون محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة والموضحة بالعقد، في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.

7- تقديم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون، وذلك بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

8- تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

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