7 قتلى في حادث طعن بالصين

قتل رجل مسلح بسكين سبعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين الأحد في مدينة صغيرة في شمال شرق الصين لأسباب لا تزال مجهولة، وفق وسيلة إعلام رسمية.وقالت وكالة انباء الصين الجديدة إن المأساة وقعت صباح الاحد في أحد شوارع كايوان في مقاطعة لياونينغ.وسقط سبعة قتلى وسبعة جرحى في ما يبدو أنه "هجوم عشوائي"، وذكرت الوكالة أن الشرطة اعتقلت الجاني.واورد مكتب الأمن العام في كايوان في بيان نشره على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي إنه يجري التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة.والهجمات بسكين شائعة نسبيا في الصين وخصوصا أنه ممنوع على المواطنين العاديين حمل الأسلحة النارية.وغالبا ما يشنها أفراد يعتبرون أنهم ضحايا ظلم المجتمع ويرغبون في الانتقام.وفي فبراير 2019، قتل رجل طعنا ثمانية أشخاص واصاب سبعة آخرين بعدما اشتبه بأن زوجته تمارس الزنى في قرية بمقاطعة غانسو شمال غرب البلاد.وفي أبريل 2018، قتل شخص ثمانية طلاب في مقاطعة شانجي (شمال) واصاب 12 آخرين بداعي أنه كان ضحية مضايقات حين كان طالبا في المدرسة نفسها.