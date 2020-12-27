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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«التجلي الأعظم و350 ألف وحدة سكنية».. 7 توجيهات من السيسي للحكومة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:45 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

"تطوير الريف المصري"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية كمرحلة اولي وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه ويوجه كذلك ببناء ٣٥٠ الف وحدة سكنية جديدة علي مستوي الجمهورية في اطار سكن لكل المصريين.

"إنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة"
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان؛ وجه الرئيس بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.

"التجلي الأعظم فوق أرض السلام"
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المخطط التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة بسيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه سيادته بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحي الديني في مصر.

"تحول المدن الجديدة إلى تجمعات تنموية"
وجه الرئيس بأن تصبح المدن الجديدة بمثابة تجمعات تنموية متكاملة تتضمن ايضًا أنشطة تجارية توفر فرص عمل وعائدًا اقتصاديًا للمواطنين، إلى جانب العمل على بلورة نظم تمويل خاصة للمساهمة في تسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية بتلك المدن.

"تطوير القاهرة"
وجه الرئيس بأن يتم تطوير القاهرة وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية، ورفع مستوى الخدمات السكنية والمعيشية للمواطنين، إلى جانب توفير مناطق جذب سياحي، على نحو يرسخ الانطباع الحديث عن الدولة المصرية وواقعها الجديد.

"مواصلة العمل بالعاصمة الإدارية"
وجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.

"الاهتمام بالمساحات الخضراء"
كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلي نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.

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