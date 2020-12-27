10 قتلى في هجمات لبوكو حرام على قرى نيجيرية

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجمات دامية على ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا خلفت عشرة قتلى على الاقل بينهم أربعة عناصر أمن، وفق ما نقلت الاحد مصادر محلية وأمنية لفرانس برس.ووصل المهاجمون مساء السبت الى قرى شافا وأزاري وتشان الادي في ست شاحنات واضرموا النار في المنازل والمقار العامة مطلقين النار عشوائيا على السكان.وقال ساني محمد الذي يقود ميليشيا تتصدى للإرهابيين "قتلوا عشرة اشخاص واحرقوا منازل ومتاجر وكنائس".واورد بولو جيمس العنصر في الميليشيا المذكورة "حين وصلوا الى أزاري، احرقوا مركز شرطة وقتلوا شرطيين اثنين".وسائر القتلى قرويون كانوا يحاولون الفرار.ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعدا للهجمات منذ بداية ديسمبر.وخلال عطلة الميلاد، خطف عشرات الحطابين قرب غامبورو وقتل 11 شخصا قرب شيبوك فيما خطف قس.واسفر تمرد بوكو حرام منذ بدايته في 2009 عن 36 الف قتيل، ويعجز مليونا شخص عن العودة الى منازلهم بسبب اعمال العنف.