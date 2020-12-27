الجمعة.. محمود الليثي ضيف «واحد من الناس» على «الحياة»

الحلقة تذاع على جزءين الجمعة والسبت في واحد من الناس العاشرة مساء على شاشة الحياة.





يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، وعازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام، وحلقة استثنائية ومفاجآت غنائية نسمعها لأول مرة، في احتفالية خاصة بمناسبة العام الجديد مع أقوى سهرات رأس السنة، في واحد من الناس والتي تذاع على جزءين في العاشرة مساء الجمعة والسبت "1 -2 يناير".وتتناول الحلقة حكايات مثيرة عن الأغاني التي أثارت الجدل وسببت أزمات وأغرب المواقف التي مروا بها في رحلة الشهرة والنجومية.ولأول مرة يغني الليثي لعبدالباسط حمودة وشيبة وشعبان عبدالرحيم ويعترف بحكاية العفريت الذي يظهر معه في الحفلات والأفراح.