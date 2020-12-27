تحرير 13 مخالفة في حملة تموينية بالمنيا

حررت حملة تموينية على المخابز البلدية بقرى مركز ملوي جنوب محافظة 13 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد عادل رضاني مدير إدارة تموين مركز ملوي أنه بناء على توجيهات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على المنشأت التموينية والمخابز البلدية لضبط الأسعار والالتزام بالأوزان المقررة، وفرض الرقابة ورصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وضمت الحملة محمود التوني رئيس الرقابة التموينية وحسني صلاح وشكري رفعت عضوا الرقابة بالتفتيش المفاجئ على عدد من المنشأت التموينية (مستودعات الغاز ـ مخازن دقيق ـ مخابز بلدية) لضبط المخالفين لعدم التلاعب بقوت المواطنين والتأكد من الأوزان المقررة بالمنظومة الجديدة.وأسفرت عن تحرير ١٣محضرا متنوعا ما بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات عجن ـ محضر بون صرف ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل) حيثُ تم تحرير المحاضر ضد المخالفين.