قطع المياه عن المحلة 6 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم، عن قطع المياه عن مناطق حي ثان بالمحلة الكبرى لمدة 6 ساعات، من الساعة التاسعة مساء غد الإثنين حتى الساعة الثالثة من فجر يوم الثلاثاء.وأشار المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أن قطع المياه عن مناطق حى ثان المحلة خلال تلك الفترة الزمنية، يأتى لتركيب محبس غسيل على خط مياه 900 ملى فى اتجاه ميدان الشون، وتركيب محبس هواء على خط مياه 900 ملى فى اتجاه شارع الجمهورية.