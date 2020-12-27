البحرين ترأس الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية وتدعو لإنهاء الصراعات الإقليمية

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 للقمة الخليجية، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ورئيس الدورة المقبلة للمجلس الوزاري، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف.وقال وزير الخارجية البحريني في كلمته: «إننا نتطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور قادة دول المجلس، آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة».وأعرب الزياني عن ثقته التامة في القيادة السعودية الحكيمة، ودورها الرئيسي في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا لأهداف المستقبل، في ظل ما يجمع دول الخليج من روابط والتزامات تملي على الجميع حماية مصالح دول وشعوب الخليج.وشدد الوزير البحريني على ضرورة مواصلة الجهود الخليجية لمكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومحاربة جميع أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب.وأكد وزير الخارجية البحريني ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة.وأضاف: «أننا جميعًا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها».وبحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.