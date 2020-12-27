صحة الشرقية تجري جراحة دقيقة لشاب مصاب بطعن نافذ بالقلب

قام الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور علي رفعت أستاذ جراحة القلب، والدكتور مصطفي السنوسي مساعد جراحة القلب، والدكتور هيثم الباسل طبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما، بحالة حرجة تم تحويله من قسم الطواريء بمستشفى أبو حماد المركزي.وتبين أن الشاب مصاب بطعن نافذ بالصدر والقلب، أدى إلى جرح الغشاء المبطن للقلب، وجرح قطعي بالأذين الأيمن للقلب، مع نزيف شديد وارتشاح دموي حرشفي، وتجمع للدم حول عضلة القلب، تسبب في صدمة قلبية، وتم عمل الإسعافات الأولية بطواريء أبو حماد المركزي، وتم التنسيق لنقله إلى مستشفي الزقازيق العام، والذي تم علي الفور استقباله وإدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لرتق الجرح، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث قام الفريق الطبي بعمل ترقيع لعضلة البطين الأيمن، والغشاء المغلف للقلب، وإزالة التجمع الدموي، وتم تركيل أنبوبة صدرية، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة للجراحة، بإشراف مدير المستشفي.وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومديري المستشفيات، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.