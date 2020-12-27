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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«داخلية الوفاق»: عقدنا لقاءات مثمرة مع مصر ونتطلع لعلاقات قوية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:24 م
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
محمد عمر
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أكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أنه عقد لقاءات مثمرة وبناءة مع الوفد المصري خلال لقائه في طرابلس.

وأوضح باشاغا في تصريحات له مساء اليوم أنه استعرض خلال لقائه بالوفد المصري سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

وشدد وزير داخلية الوفاق على أن ‏علاقاتهم مع القاهرة مهمة للغاية، وأنهم يتطلعون لتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن ليبيا ستكون نقطة توافق وتلاقٍ، لا ساحة تنافر وصراع، ولا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة.

وأكدت‏ مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم أن الوفد المصري قدم لحكومة الوفاق خلال زيارته لطرابلس ورقة متكاملة أساسها رفض التواجد الأجنبي، مشيرا إلى أن القاهرة رفضت التنسيق مع أنقرة في الملف الليبي، كما وضعت شروطا محددة طالبت فيها بسحب القوات العسكرية التركية وعناصر الاستخبارات من ليبيا.

وزار الوفد المصري في وقت سابق اليوم مقر السفارة المصرية، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار، وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية ٥+٥.

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