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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تشمل 1500 قرية.. تفاصيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:31 م
السيسي
السيسي
جميلة على
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، يسكنها 18 مليون مواطن، بتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع «حياة كريمة».

«الدستور» ترصد تفاصيل تلك المبادرة:
للفئات الأكثر احتياجًا
مبادرة «حياة كريمة» للنهوض بالفئات الأكثر احتياجًا وهي تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، وتم من خلال التنسيق بين الدولة وبين منظمات المجتمع المدني.

تاريخ الانطلاق
في نوفمبر من العام الماضي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية بتكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع الأطراف المختلفة في هذا الصدد 270 قرية كانت البداية
بناءا على معلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم تحديد 270 قرية في 11 محافظة تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% لتكون أولوية للمبادرة، على أن يتم البدء بـ143 قرية حتى وصلت إلى 270 قرية ثم جاء قرار الرئيس بتوسيع النطاق ليشمل 1500 قرية فى مختلف المراكز بالمحافزات المصرية المختلفة.

المستفيدون من المبادرة
ـ 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن في 11 محافظة استفادت من المبادرة
ـ 49 قرية مستهدفة بإجمالي حوالي 406 الف مواطن أصبحت مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة
ـ87 قرية مستهدفة بإجمالي حوالي1.329 مليون نسمة تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها
ـ 917 فصل جديد تم إضافتها للمدارس تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقري المستهدفة
ـ42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل
ـ 20 مليون جنيه تم ضخها كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها
ـ 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى.

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