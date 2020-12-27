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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:27 م
مكياج
مكياج
شيماء دهب
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ارتدت نورهان أحمد ملكة جمال العرب مصر، خلال المؤتمر الصحفي للمسابقة، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فستانا فرعونيا يحمل العديد من التفاصيل التى تعبر عن طريقة اللبس في مصر القديمة، لذا خلال السطور التالية نوضح كيف كانت الملابس الفرعونية في مصر القديمة.

وفقًا لموقع (Ancientegyptcivilization) كانت الأزياء في مصرنا القديمة عبارة عن ثوبين فوق بعضهما البعض الأول ثوب أبيض طويل والآخر شفاف ويحمل حزام، وهناك من كان يرتدي الثوب الأبيض الطويل وأحيانًا يتم ارتداء الروب عليه.

وكانت سيدات المجتمع يتشبهن بالملكات في ارتداء ملابس ذات حملات مع استخدام الخرز وأشكال الدوائر الصغيرة، حيث كانوا يصنعون عقد أعلى الكتف وهذا يظهر من الصور وصور الفراعنة بمصر القديمة.

أما فيما يخص الأقمشة أغلب ملابس الفراعنه كانت تُصنع من الكتان الذي يعتبر الأفضل في هذا التوقيت كما استخدمه في لفائف التحنيط الخاصة بالمتوفي، كما كانوا يتميزون بالتفنن في صباغة الأقمشة وإعطاء رسومات ونقوش مختلفة ومميزة عليها.

أما زى الكهنة فكان مقتصر على الكتان ومنع الصوف والجلد لأن مصدره من الحيوان، وكان الرداء طويل يلفه الكاهن حول جسده ويعلق الجزء العلوي منه أعلى الكتف الحُلي والاكسسوارات، وكانوا يستخدمون الذهب والفضة، الذهب الأبيض، الحديد، الفيروز، اللازورد،العقيق الأحمر، العقيق اليمني، الفلسبار الأزرق الفاتح، البلور.

وكان اختيار لون الحلي يتوقف على أعراف دينية ولأغراض محددةـ فاللون الأسود كان يرمز للخصوبة، ويرمز لجسد أوزوريس، الأرزق يرمز للخصوبة والحماية من العين الشريرة، والبني والأحمر يرمزان للحياة والدم، والأخضر للخصوبة وتجديد الشباب.

الماكياج في مصر القديمة
الكحل الأسود وتظليل الجفن هو الأبرز بالإضافة إلى صنع الكحل من خامات الرصاص، وكان أحمر الشفاة يطلي الشفاه بفرشاة وكانت مادته نباتية أو من الدهن الحيواني الحاوي على صبغة حمراء، وكان هناك اهتمام بالوصفات الخاصة بالعناية بالبشرة وخاصة منتج العسل كان له اهتمام خاص للعناية الفائقة بالبشرة الخاصة بهن.
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟
بعد ارتداء ملكة جمال العرب زي فرعوني.. كيف كانت ملابس نساء الفراعنة؟

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