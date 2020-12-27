توزيع ألف بطانية ضمن مبادرة «شتاء دافئ» للأسر الأكثر احتياجا ببنى سويف

قامت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، اليوم الأحد، بتوزيع ألف بطانية، ضمن مبادرة "شتاء دافئ" بناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسة الأزهري.جاء ذلك بحضور طاهر الأزهري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأزهري، والدكتورة منى عبدالله عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، وبعض قيادات حزب مستقبل وطن.وأوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تم توزيع البطاطين على مؤسسة ناصر للأيتام، وعلى 10 جمعيات، وللأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالقرى والنجوع، والأسر الأكثر احتياجًا.