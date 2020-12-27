طرح مناقصة عامة لرصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزه أول

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزه أول، في مناقصة عامة، يوم الأحد الموافق ٣/ ١/ ٢٠٢١.وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنيهًا، وقيمة مبلغ التأمين المؤقت ٧٠ ألف جنيه، وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية.ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط. وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد.وتتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.