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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:20 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الصحة، بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وبعض المسئولين عن تنفيذ المشروعات من التنفيذيين والشركات المنفذة، بجانب حضور المختصين من المكتب الفني بديوان المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الحيوية.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر، ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا حيث تقوم المستشفى بدور أساسي في الفترة الحالية باعتبارها عنصرا نوعيا في المنظومة الصحية لمواجهة كورونا،

ويجري حاليا إنهاء المرحلة الأولى من التطوير الذي يشمل إنشاء عناية مركزة التي تدفع بقدرات المنظومة خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجاري التجهيز للبدء في المرحلة الثانية والثالثة والتي تشمل تطوير الأقسام الداخلية وزيادة قدرتها الاستيعابية لتصل إلى 100 سرير، بجانب أعمال تطوير المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والاشتباه والإيجابي بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كفاءة المعامل وأماكن المبيت للأطقم الطبية

وشدد المحافظ محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها، وإعطاء الأولوية للأقسام التي تؤدي الخدمات الطبية الحيوية، خاصة وأن المستشفى يحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى المركزي باهناسيا، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ، والإجراءات المنفذة لتذليل بعض المعوقات بالمشروع، الذي يتضمن أعمال تطوير أقسام الطوارئ وإنشاء وحدات للعناية المركزة والعامة، وتحديث غرف العمليات وغيرها من التخصصات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجاري تنفيذها في المشروع، وإعداد تقرير واف بالأعمال المنفذة والجاري تنفيذها مع التنسيق مع مقاول المشروع لتحديد برنامج زمني لنهو الأعمال المتبقية، والمتابعة الدورية بين الأجهزة المعنية للانتهاء من تطوير المستشفى لتشغيلها ودخولها الخدمة لأهميتها القصوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة.

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