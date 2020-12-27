أسد يتجول بشوارع الجونة.. والأمن يضبطه

شهد منتجع الجونة السياحي شمال مدينة الغردقة، حالة من الهلع والقلق بين المقيمين بها، بسبب ظهور أسد صغير يتجول بشوارع الجونة.وانتشر أفراد الأمن الخاص بالجونة يطوفون بسيارات الأمن لمحاولة ضبطه، حيث تمكنوا من ضبطه.وأكد مصدر خاص لـ"الدستور"، أن الأمن الخاص بالجونة تمكن من ضبط الأسد بعد أن هرب من إحدى الڤيلات الخاصة.