اللايحة و«القانون»

في كرة القدم، كتير بـ يحصل، إنه بعد جدل تحكيمي ما، تيجي مواقع أو صفحات أو حتى أفراد، يجيبوا سكرين شوت لـ بنود اللايحة المتعلقة بـ الموقف، ويحطوا هاي لايتس على عبارات معينة، تؤكد وجهة نظرهم في الأمر.طيب، اللايحة طبعا مهمة، وهي الأساس، إنما لو كانت اللايحة و"نصوصها" هي كل حاجة، ليه مش بـ يسلموها لـ الحكام، ويسيبوهم يحكموا، ليه فيه إجازات معينة، ورخص ضرورية، ودورات لا بد من اجتيازها، ومحاضرات وخلافه؟اللي بـ أشوفه، إنه "الواقع" العملي ومقتضياته وتطبيقاته، لا تقل أهمية عن اللوايح، والحكام بـ يشتغلوا على أساسه، أكتر من اللايحة ونصوصها، ودا مش بس في مصر، إنما في العالم كله.هـ أدي لـ حضرتك مثال: قانون الست ثواني لـ حارس المرمى، كان إمتى آخر مرة شفته بـ يتطبق؟مع إنه عندنا حراس كتير، بـ يمسكوا الكورة ست وسبع وتمن ثواني، دا مرة، شريف إكرامي مسك الكورة 11 ثانية، دا لـ إنه تعليمات الفيفا لـ الحكام: ما تشغلش بالك بـ الموضوع دا، مفيش تشديد على تطبيقه، ليه؟لـ إنهم لما طبقوه، كان بـ يلخبط الحكام في العد، مش ممكن يبص في ساعته، فـ قالوا لـ الحكم يعد، واحد اتنين تلاتة، بس العد كدا أسرع، هـ يوصل لـ ستة قبل الست ثواني، فـ قالوا لـ الحكام المصريين، عد كدا: ألف وواحد، ألف واتنين، ألف وتلاتة، وهكذا، بس برضه ما ظبطتش، فـ في الآخر، قالوا: فكك.طيب ليه ما حذفوهاش من اللوايح؟ علشان تفضل سلاح في إيد الحكم، لو فيه حارس متطرف، وكل كورة يمسكها يطول بـ شكل ملحوظ، إنما مش مطالب بـ تطبيقه كل مرة بـ حزم.مثال تاني: قانون رمية التماس، لو اللاعب لعبها من مكان غير مكانها، المفروض تبقى فاول أوت، والكورة تروح لـ المنافس، إمتى كان آخر مرة تشوف حكم بـ ينفذ اللايحة دي؟هي هي نفس قصة الست ثواني، مجرد سلاح في إيد الحكم لـ الحالات الصارخة، لكن الأولوية لـ تسريع اللعب.كمان، اللوايح مش ممكن تغطي كل حاجة، يعني مش لازم يكتب في اللايحة، إذا الحكم شاف، إنه اللعبة تستحق إنذار بس مش طرد، ينفع يدي اللاعب إنذار، لـ إنه كدا لازم يكتب: ولو لقى البنالتي إعاقة بس تستحق فاول، لـ إنها من بره المنطقة، ينفع يحسب فاول بس، ولو لقى الهدف من لعبة أساسها فاول، ينفع يلغي الهدف ويحسب فاول، ولو لقى أصل الهدف فاول، بس لـ الفريق اللي أحرز الهدف، فـ الأولوية لـ الهدف مش لـ الفاول، وإنه لو لقى اللاعب عمل حاجة في الملعب، والمنافس رايح يحرز الهدف، يحتسب الهدف ويدي له إنذار ع الحاجة.مش هـ يعرف يحط هو كل الاحتمالات، فـ اكتفى في آخر القانون كله، إنه أضاف جملة: إنه من حق الحكم يغير قراره، أيا كان، إذا تبين له من الفيديو إنه خطأ، فـ الأولوية لـ التطبيق العملي، مش لـ بنود اللايحة.هـ أدي لـ حضرتك مثال: اللايحة بـ تحدد 4 حالات لـ تدخل حكم الفيديو، الهدف، ضربة الجزاء، الطرد المباشر، الهوية الخاطئة، إنما فعليا وواقعيا، واللي بـ يتدرب عليه الحكام، حاجة تانية.البند الرابع بتاع الهوية الخاطئة دا، حاجة محطوطة في اللايحة، لـ تغطية كل الاحتمالات النظرية، إنما واقعيًا، مفيش احتياج كبير له، هو إيه الهوية الخاطئة؟ لو افترضنا إنه اللاعب رقم 5، ارتكب خطأ يستحق الطرد، فـ الحكم طرد اللاعب رقم 7، قوم حكم الفيديو ينبهه.الحالة دي نادرة الحدوث، وتكاد تكون ما بـ تحصلش، إنما فيه حاجة تانية مؤثرة أكتر، هي التسلل، بـ اعتبار التسلل، كتير بـ ينتج عنه أهداف وضربات جزاء، يبقى له تدريب مخصوص، وتنبيهات مخصوصة، إمتى تنبه الحكم لـ وجود التسلل.بـ التالي، حالات حكم الفيديو "واقعيا": 1. الهدف، 2. ضربة الجزاء، 3. التسلل المؤثر، 4. الطرد المباشر، وهكذا في حاجات كتير.لـ ذلك، مش كفاية تجيب جملة من اللايحة، وتبقى كدا برنس، لازم تكون قاري اللايحة كلها كويس، ومتابع ماتشات كويس جدا، وبـ تسمع الفقرات التحكيمية، مش عشان تستنى الحتة بتاعة القرار صحيح/ خطأ، إنما عشان تسمع وتعرف، الحكام بـ يحكموا على أي أساس، والأهم من كل دا، إنك ما تبقاش متربص، وكل الحكام بـ يظلموا فريقك ويجاملوا المنافس، حتى بعد أن يثبت العكس.