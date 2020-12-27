آخرهم جومانا مراد.. 10 مشاهير أصيبوا بكورونا



توغل فيروس كورونا بكشل كبير بين الفنانين والمشاهير، فلا يمر يوم إلا ويعلن نجم إصابته بالفيروس اللعين.



نرصد في هذا التقرير قائمة المشاهير الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، فقد تعددت حالات المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 على مدار الساعة بمختلف دول العالم، ولحقت الإصابة بعدد من المشاهير على مدار الأسبوع.



يسرا

أعلنت الفنان يسرا منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها بالانستجرام قائلة «إيجابى كورونا دعواتكم».

وأعربت الفنانة الكبيرة عن امتنانها وسعادتها باهتمام الجميع بها وبالسؤال عنها، قائلة «متشكرة أوي أوي ربنا يخليكم يا رب منحرمش منكم أبدا كلكم». توغل فيروس كورونا بكشل كبير بين الفنانين والمشاهير، فلا يمر يوم إلا ويعلن نجم إصابته بالفيروس اللعين.نرصد في هذا التقرير قائمة المشاهير الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، فقد تعددت حالات المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 على مدار الساعة بمختلف دول العالم، ولحقت الإصابة بعدد من المشاهير على مدار الأسبوع.أعلنت الفنان يسرا منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها بالانستجرام قائلة «إيجابى كورونا دعواتكم».وأعربت الفنانة الكبيرة عن امتنانها وسعادتها باهتمام الجميع بها وبالسؤال عنها، قائلة «متشكرة أوي أوي ربنا يخليكم يا رب منحرمش منكم أبدا كلكم».

أمير كرارة

أعلن النجم أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب إجرائه مسحة أخرى، وكتب كرارة عبر حسابه بموقع انستجرام: «عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا».

أمير كرارة

جومانا مراد

أعلنت الممثلة السورية جومانا مراد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد النجم المصري أمير كرارة إصابته أيضا بالوباء.

جومانا مراد

المخرجة إيناس الدغيدي

وأعلنت المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا، لتنضم لقائمة النجوم المصابين في الموجة الثانية التي تضرب العالم

المخرجة هالة خليل

المخرجة هالة خليل

وأعلنت المخرجة هالة خليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائها تحليل وثبتت إيجابنها.

وكتبت هالة خليل، عبر حسابها بموقع فيس بوك،قائلة:" ايجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلو بالكوا من نفسكوا".

كريم فهمي

أعلن الفنان كريم فهمى إصابته بفيروس كورونا عبر خاصية استورى بحسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يومًا.

المنتج هشام جمال

نشر المنتج الشاب هشام جمال، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير«إنستجرام»، صورة له أعلن من خلالها عن إصابته بكورونا منذ 5 أيام، موضحا أنه كان من المفترض أن يقيم حفل «قادرون باختلاف» الذي تم تأجيله.



الإعلامي وائل الإبراشي

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجرائه تحليل "pcr" وتبين ظهور النتيجة إيجابية.

محمد الشرنوبي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".

محمد الشرنوبي