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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يوجه ببناء 350 ألف وحدة سكنية جديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:05 م
جريدة الدستور
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان؛ وجه الرئيس بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.



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