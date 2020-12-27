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القبلة

انطلاق دورة تدريبية لـ50 إماما من أفغانستان بمنظمة الخريجين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:59 م
إماما من أفغانستان
إماما من أفغانستان
أميرة العناني
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بدأت بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، اليوم، دورة تدريب شرعية لـ50 إماما وواعظا من دولة أفغانستان من خريجي الأزهر الشريف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع فرع المنظمة -تحت التأسيس- في أفغانستان.

الدورة تأتي انطلاقا من دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة لتخريج أئمة ودعاة مؤهلين؛ وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي؛ ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم.

حضر افتتاح الدورة، الوزير قاسم حليمي، وزير الإرشاد والحج الأفغاني، والمستشار محمد عبد الحليم، القنصل المصري بأفغانستان، والدكتور أيمن صلاح، رئيس البعثة الأزهرية.

في كلمته للمتدربين، أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة- حرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د محمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، على إعداد الأزهريين حول العالم، وتزويدهم بكافة الأدوات التي تساعدهم للقيام بدورهم الدعوي، وتحقيق ما هو منوط بهم في تقديم صورة صحيحة لوسطية الإسلام.
من جانبه قال قاسم حليمي، وزير الإرشاد والحج الأفغاني: إن منهج الأزهر يرسِّخُ الوسطية والاعتدال، وهذا ما يحتاجه الشعب الافغاني، ومن خلال دور المنظمة الفعال، بعقدها لهذه الدورات التدريبية، تساهم في نشر وسطية الإسلام وسماحته، والحفاظ على هوية الأمة.

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