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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزارة الرياضة تُنهي استعداداتها لانطلاق انتخابات برلمان الشباب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:59 م
وزير الرياضة أشرف
وزير الرياضة أشرف صبحي
صقر محمد
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وضعت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر الكترونيًا، برئاسة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المقرر انطلاقها علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء سلسلة من الضوابط التنظيمية لإجراءات العملية الانتخابية وحرصًا على سلامة شباب البرلمان والقائمين على التنفيذ في ظل جائحة كورونا.

ووضعت اللجنة المُشرفة علي الانتخابات عدد من الضوابط الإلزامية التي تمثلت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير "قياس الحرارة كمامة وجلافز وكحول هاند جيل" للقائمين على تنفيذ الاجراءات الانتخابية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة الإدلاء بالأصوات وتكون ذات تهوية جيدة لا يوجد بها غير مدير الإدارة ومسئول الربط الإلكتروني، وأمام القاعة مكتب به مسئول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بالصوت، والتأكيد من إرتداء الناخب الكمامة والجلافز لدخوله بالادلاء بالصوت وعدم السماح بدخول أكثر من ناخب فى قاعة الادلاء بالصوت.

كما أكدت اللجنة علي فتح باب الادلاء للناخبين فى العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفى حالة تواجد عدد داخل المقر الانتخابي (امام قاعة الادلاء بالصوت) يتم فتح الادلاء بالأصوات حتى الانتهاء من اخر ناخب، حيث يتم غلق التصويت في تمام الخامسة من قبل مسئول السيستم بالوزارة ويتم فتحه فى اليوم الثاني بنفس التوقيت، مع التنبية على جميع المشرفين بكل مقر انتخابى عدم تدخلهم بالضغط على الشباب بالادلاء لمرشح او قائمه معينة حتى لايقع تحت المسائله القانونية فى حالة ثبوت ذلك، والتنبية على الناخبين ان يكون معهم اصل بطاقة الرقم القومى وفى حاله وجود خطأ فى الرقم القومى مخالف للبيان المدرج على السيستم يتم استبعاده ومنعة من التسجيل والادلاء بالصوت.

كما شددت اللجنة على المرشحين (فردى قائمة) الإمتناع تماما عن ممارسة اى نوع من أنواع الدعاية أثناء العملية الانتخابية، لان هذه فترة إنفاذ إرادة الناخب، ولا يجوز التشويش أو الازعاج او ضغوطات أو ممارسة أي دعاية لأى مرشح وإلا اعتبرت مخالفة لإجراءات الانتخابات.

وأعلنت اللجنة بإجراء انتخابات الجولة الأولي في 14 محافظة (الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - والبحر الاحمر )، وتتضمن ( 54) دائرة إنتخابية داخل ( 102)مقر إنتخابي بمراكز الشباب بمشاركة 9809 شباب وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الإنتخابية، والمسجلين فى الإستمارة الالكترونية التى اطلقت خلال الفترة من 6 سبتمبر حتى 15 اكتوبر 2020.
وزارة الرياضة تُنهي استعداداتها لانطلاق انتخابات برلمان الشباب
وزارة الرياضة تُنهي استعداداتها لانطلاق انتخابات برلمان الشباب

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