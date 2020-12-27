إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا

أصلحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي كسر بماسورتي مياه بشارعين بحي شمال مدينة المنيا، وتمت السيطرة على المياه الناتجة عن الكسر وعودة المياه للمنازل.قال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة إنه فى ضوء التنسيق بين حى شمال المدينة وشركة مياه الشرب، تم صباح اليوم إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع طه حسين، وآخر بشارع الجلاء، مؤكدًا أن حى شمال لا يألو جهدًا فى خدمة المواطنين وإزالة أسباب المشاكل التى تواجههم.وأضاف حسين أن هناك توجيهات من العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعات المستمرة والتنسيق بين الإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا، بما يحقق حل مشاكل المواطنين وإزالة أسباب المشاكل التى تواجههم.