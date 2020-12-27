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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:24 م
إصلاح كسر ماسورتي
إصلاح كسر ماسورتي
المنيا ـ على حسين
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أصلحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي كسر بماسورتي مياه بشارعين بحي شمال مدينة المنيا، وتمت السيطرة على المياه الناتجة عن الكسر وعودة المياه للمنازل.

قال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة إنه فى ضوء التنسيق بين حى شمال المدينة وشركة مياه الشرب، تم صباح اليوم إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع طه حسين، وآخر بشارع الجلاء، مؤكدًا أن حى شمال لا يألو جهدًا فى خدمة المواطنين وإزالة أسباب المشاكل التى تواجههم.

وأضاف حسين أن هناك توجيهات من العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعات المستمرة والتنسيق بين الإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا، بما يحقق حل مشاكل المواطنين وإزالة أسباب المشاكل التى تواجههم.
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا
إصلاح كسر ماسورتي مياه في حي شمال مدينة المنيا

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