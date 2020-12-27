بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

صدر اليوم عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاثة كتب من سلسلة كتابات نقدية، جاء ذلك ضمن مشروع إعادة نشر روائع الكتابات النقدية. وهي كتاب "النهضة والسقوط" لدكتور غالي شكري، وكتاب "ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار" للدكتور عبدالعزيز الأهواني، وكتاب "التحليل الاجتماعي للأدب" للدكتور السيد يس.وقال جرجس شكري مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بدأنا بثلاثة كتب سوف تتلوها مجموعة أخرى الكتاب الأول "النهضة والسقوط" للدكتور غالي شكري، وكتاب "ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار" للدكتور عبدالعزيز الأهواني، والذي أدين باكتشافه للعزيزة دكتورة سيزا قاسم ثم حدثنى كثيرًا عنه دكتور جابر عصفور، والكتاب الثالث "التحليل الاجتماعي للأدب" للدكتور السيد يسن.وتابع: "كل الشكر للأستاذ نبيل عبدالفتاح وأيضًا الأستاذ عمرو السيد يس، وأيضًا عائلة الدكتور غالي شكري التي منحتنا حقوق الطبع فلهم جميعًا كل التقدير، وهذا المشروع يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بكلاسيكيات النقد العربي وتقديم هذه الأعمال المحورية في تاريخ النقد، وأخيرًا الشكر والتقدير للعزيز دكتور حسين حمودة رئيس تحرير سلسلة كتابات نقدية".