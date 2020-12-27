رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

القصة الكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:56 م
السيارات للعمل بالغاز
السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
سالي رطب
طباعة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ووقف أي تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، افتتاح سلسلة من محطات الغاز الطبيعي خلال عام 2021 بإجمالي 325 محطة، في إطار إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تنفيذا للمبادرة الرئيسية.

«الدستور» عرضت القصة الكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تزامنًا مع افتتاح أول محطة تعمل بالغاز في شرم الشيخ.

حولت الحكومة نحو 300 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي منذ منتصف التسعينيات من أصل 11 مليون مركبة مرخصة، وارتفع المعدل من 6 آلاف مركبة محولة فقط في 2015-2016 إلى 30 ألفا في 2018.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن إجمالي عدد المركبات في مصر بنهاية 2018، بلغ 10.881 مركبة، منها 4.952 مليون سيارة خاصة، و376456 أجرة، و15321 أتوبيس نقل عام.

و 58278 أتوبيس نقل خاص و19479 أتوبيس سياحي و43700 مركبة رحلات و13794 حافلات مدارس.

في يوليو.. خطوات تحويل السيارة للغاز
تتم عملية تحويل السيارة لنظام الغاز الطبيعي في شركات تابعة لوزارة البترول وشركات خاصة، حيث يطلب من مالك السيارة تقديم صورة بطاقة تحقيق الشخصية ورخصة القيادة وإيصال كهرباء أو مياه، بدون مقدم وبالتقسيط وتنتهي خلال 4 ساعات كما أوضح عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك.

وأشار أن تحويل السيارة للغاز الطبيعي يوفر لمالكها ما يقرب من 1200 جنيه حال استخدامه بنزين 92، في حين تتراوح تكلفة عملية تحويل السيارة تتراوح من 7 إلى 8 آلاف جنيه، مشيرًا في تصريحات إعلامية أن الغاز الطبيعي أفضل للمحرك من البنزين، وأن ما يتردد حول تأثير الغاز على قوة موتور السيارة كان يحدث قديما مع السيارات القديمة، لكن الآن جودة السيارات التي تعمل بالغاز حاليا لا تختلف عن البنزين.

زيادة محطات الغاز الطبيعي
امتلكت مصر نحو 190 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي موزعة في أنحاء البلاد، مقابل 2900 محطة تعمل بالبنزين.

ومع توجيهات الرئيس بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وضعت الحكومة برنامجًا لزيادة محطات الغاز الطبيعي كما أعلن وزير البترول طارق الملا في يوليو الماضي.

ويقوم البرنامج على إنشاء محطات جديدة أولا في المحافظات التي لديها عدد أكبر من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بحيث تكون كل محطة قادرة على تموين 1300 سيارة يوميا، وتعمل الحكومة على خطة زيادة محطات وقود الغاز الطبيعي منذ فترة، وأشار تقرير لوزارة البترول العام الماضي إلى تخصيص البنك المركزي 6.7 مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء المحطات.

وهناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة فى إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز، وكذلك دخول سيارات الملاكى التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث.

وأعلنت الحكومة في يوليو الجاري عن خطة الإسراع في تحويل السيارات التقليدية للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين)، والتي تعمل بالأساس على استهلاك الغاز الطبيعي..

قروض ميسرة لأصحاب السيارات
تعمل الحكومة على توفير ضمانات للبنوك لتقديم قروض ميسرة للعملاء الذين سيحولون سياراتهم، وفق ما أكده لنا وزير المالية محمد معيط، موضحًا أن هذا الضمان سيأتي عن طريق صندوق جديد للضمان والتمويل الاستهلاكي، برأس مال قدره ملياري جنيه.

موضوعات متعلقة

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020