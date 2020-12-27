وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ووقف أي تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة.وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، افتتاح سلسلة من محطات الغاز الطبيعي خلال عام 2021 بإجمالي 325 محطة، في إطار إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تنفيذا للمبادرة الرئيسية.«الدستور» عرضت القصة الكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تزامنًا مع افتتاح أول محطة تعمل بالغاز في شرم الشيخ.حولت الحكومة نحو 300 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي منذ منتصف التسعينيات من أصل 11 مليون مركبة مرخصة، وارتفع المعدل من 6 آلاف مركبة محولة فقط في 2015-2016 إلى 30 ألفا في 2018.ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن إجمالي عدد المركبات في مصر بنهاية 2018، بلغ 10.881 مركبة، منها 4.952 مليون سيارة خاصة، و376456 أجرة، و15321 أتوبيس نقل عام.و 58278 أتوبيس نقل خاص و19479 أتوبيس سياحي و43700 مركبة رحلات و13794 حافلات مدارس.في يوليو.. خطوات تحويل السيارة للغازتتم عملية تحويل السيارة لنظام الغاز الطبيعي في شركات تابعة لوزارة البترول وشركات خاصة، حيث يطلب من مالك السيارة تقديم صورة بطاقة تحقيق الشخصية ورخصة القيادة وإيصال كهرباء أو مياه، بدون مقدم وبالتقسيط وتنتهي خلال 4 ساعات كما أوضح عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك.وأشار أن تحويل السيارة للغاز الطبيعي يوفر لمالكها ما يقرب من 1200 جنيه حال استخدامه بنزين 92، في حين تتراوح تكلفة عملية تحويل السيارة تتراوح من 7 إلى 8 آلاف جنيه، مشيرًا في تصريحات إعلامية أن الغاز الطبيعي أفضل للمحرك من البنزين، وأن ما يتردد حول تأثير الغاز على قوة موتور السيارة كان يحدث قديما مع السيارات القديمة، لكن الآن جودة السيارات التي تعمل بالغاز حاليا لا تختلف عن البنزين.زيادة محطات الغاز الطبيعيامتلكت مصر نحو 190 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي موزعة في أنحاء البلاد، مقابل 2900 محطة تعمل بالبنزين.ومع توجيهات الرئيس بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وضعت الحكومة برنامجًا لزيادة محطات الغاز الطبيعي كما أعلن وزير البترول طارق الملا في يوليو الماضي.ويقوم البرنامج على إنشاء محطات جديدة أولا في المحافظات التي لديها عدد أكبر من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بحيث تكون كل محطة قادرة على تموين 1300 سيارة يوميا، وتعمل الحكومة على خطة زيادة محطات وقود الغاز الطبيعي منذ فترة، وأشار تقرير لوزارة البترول العام الماضي إلى تخصيص البنك المركزي 6.7 مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء المحطات.وهناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة فى إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز، وكذلك دخول سيارات الملاكى التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث.وأعلنت الحكومة في يوليو الجاري عن خطة الإسراع في تحويل السيارات التقليدية للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين)، والتي تعمل بالأساس على استهلاك الغاز الطبيعي..قروض ميسرة لأصحاب السياراتتعمل الحكومة على توفير ضمانات للبنوك لتقديم قروض ميسرة للعملاء الذين سيحولون سياراتهم، وفق ما أكده لنا وزير المالية محمد معيط، موضحًا أن هذا الضمان سيأتي عن طريق صندوق جديد للضمان والتمويل الاستهلاكي، برأس مال قدره ملياري جنيه.