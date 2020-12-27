ضبط مالك قاعة أفراح ومنظم حفلات.. «الداخلية» تلاحق المخالفين في ليلة رأس السنة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين (مالك قاعة أفراح، منظم حفلات) مقيمان بمحافظة الدقهلية لقيامهما بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لبعض الإعلانات لتنظيم حفل رأس السنة بقاعة الأفراح ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، واعتزامهما بيع تذاكر الحفلة للجمهور.وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بنشر الإعلانات ورغبتهما فى تنظيم الحفلة المشار إليها بغرض تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.